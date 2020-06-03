شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة توصي بعدم مشاركة أدوات الطعام في العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أكدت وزارة الصحة، على ضرورة استخدام أدوات طعام شخصية ذات الاستخدام الواحد دون مخالطة. أكدت وزارة الصحة، على ضرورة استخدام أدوات طعام شخصية ذات الاستخدام الواحد دون مخالطة. وأشارت إلى أن مشاركة أدوات الطعام والوجبات والمخالطة اللصيقة في أماكن العمل والأماكن العامة سبب في انتقال فيروس كورونا.

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