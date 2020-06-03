شكرا لمتابعة خبر عن توجيه بإلزام المجمعات والمولات بتشجير مواقف السيارات الخاصة بها بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجّه سمو أمين منطقة الرياض، بإلزام المجمعات والمولات التجارية بتشجير مواقف السيارات التابعة لها. وجّه سمو أمين منطقة الرياض، بإلزام المجمعات والمولات التجارية بتشجير مواقف السيارات التابعة لها. وأوضحت أمانة الرياض، أن التنظيم الجديد سيصدر في غضون أسبوعين، ويراعي الإجراءات المقررة والتي من بينها استخدام أشجار ذات ظل واسع، مع مراعاة تقليل استهلاكها للمياه، ومناسبتها للظروف المناخية في العاصمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توجيه بإلزام المجمعات والمولات بتشجير مواقف السيارات الخاصة بها بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.