شكرا لمتابعة خبر عن "عسيري" يوضح تصريحات وزير الصحة الخاصة بعودة تشديد الإحترازاي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح الدكتور عبدالله عسيري، الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة، أن أعداد الإصابات في أي وباء تتصاعد وتكون خفيفة في البداية، وبمرور الوقت تظهر المضاعفات وهو ما حدث في المملكة.
وأشار خلال برنامج "ياهلا"، أن المملكة حاليًا في مرحلة استقرار من ناحية الحالات الجديدة، والمرحلة تُحتم علينا عمل كل الجهود لتقليل الإصابات والضغط على المنشآت الصحية.
وأضاف أن البداية المبكرة لمواجهة المرض أدت إلى تقليل عدد الإصابات والوفيات، مفيدًا بأن جميع الإجراءات المتخذة تخضع لتقييم دوري من جميع الجهات المختصة لتقرر الإجراءات التي يجب أن تتخذ أو تُلغى لمواجهة الجائحة.
وكان وزير الصحة قد أعلن أن الوزارة ستعود لتشديد الإحترازات في حال تم رصد تعاون يؤثر على قدرة النظام الصحي.
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