شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة : «هناك فيديو أحث الجميع على مشاهدته» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): طالب متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، المواطنين والمقيمين بمشاهدة فيديو انتجته الوزارة. طالب متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، المواطنين والمقيمين بمشاهدة فيديو انتجته الوزارة. وقال "العبدالعالي" في مؤتمر الوزارة اليومي: "هناك فيديو أحث الجميع الاطلاع عليه، قصير ويحمل الكثير من المعاني، أنصحكم بمتابعة فيلم "يوم في حياة واعي".

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