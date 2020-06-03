شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. البهجة والفرح يغمران المصلين في مسجد قباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

شهد مسجد قباء في المدينة المنورة إقبال المصليين عليه بشغف يملأ قلوبهم بعد أن استمرت مغلقة لأكثر من شهر.

ورصدت عدد من الصور البهجة والفرح التي غمرت المصليين؛ حيث وقف البعض يلتقط الصور التذكارية فرحًا بالعودة.

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