شكرا لمتابعة خبر عن "سار" توضح الفئات الممنوعة من ركوب القطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الدكتور بشار المالك؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" ، أن هناك فئات ممنوعة من رركوب القطار.
وقال في تصريحات تلفزيونية أن هناك إجراءات قبل صعود القطار يتم اتخاذها، فيتم توجيه أسئلة للركاب قبل الصعود.
وأوضح أنه لن يصعد الراكب أو يصد وفقًا لإجاباته.
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