وزير الصحة: التزموا بارتداء الكمامات وذكّروا من ينسى بأهميتها

تتعلّق بمواجهة العدوى عند الخروج من المنزل..
حثَّ وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، المواطنين على ارتداء الكمامة، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».
وقال الوزير، عبر «تويتر»، لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدًّا وأرجو الالتزام بلبس الكمامة. وعندما تجد شخصًا غير ملتزم فذكّره بالالتزام.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 89011 حالة حتى الآن، بينما أعلنت تعافي 1484 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 65790 حالة، كما تمّ تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 549 حالة.
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