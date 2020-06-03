أمين جازان: قوائم إلكترونية للمطاعم.. ومستمرون في تلقي البلاغات

ألزمت أمانة منطقة جازان المطاعم والمقاهي بالمنطقة بعرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي «الباركود» عبر الهواتف الذكية بدلًا من قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية، حيث بدأت أمانة المنطقة منذ إعلان الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحال والأسواق التجارية من خلال فرقها الرقابية الميدانية، إجراء جولات مكثفة بهذا الشأن.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الفرق الرقابية في الأمانة والبلديات التابعة لها حرصت على تكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق المطاعم والمقاهي للإجراءات الاحترازية والتي شملت قياس درجة حرارة العملاء وتوفير مطهرات اليد ووضعها بمكان واضح، مع تمام الحرص على وضع ملصقات أرضية لتطبيق التباعد الاجتماعي والتأكد من توفر سلال للمهملات تعمل دون حاجة للمس، كما جرى الاطلاع على ترتيب طاولات الجلوس بطريقة تضمن الحد الأدنى من التباعد الاجتماعي مع توفير الأغطية القماشية عليها ليسهل إزالتها وتنظيفها مع التأكيد على تنظيف وتطهير دورات المياه كل ساعتين بتواجد سجل خاص بالتنظيف.

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كما وجه ابن سعيدان الفرق الرقابية الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة لها بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية والتدابير الوقائية، وتفعيل الحجز المسبق تلافيًا للازدحام، إضافة إلى وضع لافتات بعدم دخول من لديهم أعراض، بينما أكدت الأمانة على أصحاب المنشآت منع تقديم الشيشة والمعسل وإغلاق محلات ألعاب الأطفال، وعدم استخدام الأدوات متعددة الاستخدام والحرص على غسل الأواني باستمرار، واستقبال العملاء ما بين الساعة السادسة صباحًا وحتى الثامنة مساءً مع العمل في أوقات منع التجوال عبر تطبيقات التوصيل حتى الـساعة ١٢ ليلًا.

يذكر أن أمانة منطقة جازان حرصت من خلال جولاتها الميدانية على المطاعم والمقاهي التأكيد على تطبيق جميع التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل بيئة صحية آمنة للجميع مع التأكيد بعدم التهاون في فرض الغرامات في حال عدم تطبيق تلك الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، منبهةً على الجميع بالإبلاغ في حال وجود أي ملاحظات حول تكدس العملاء داخل المطاعم والمقاهي أو التهاون في تطبيق التعليمات الوقائية التي أعلنتها الأمانة بالتواصل والإبلاغ عبر مركز البلاغات ٩٤٠ على مدار الساعة.

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