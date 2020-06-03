وزارة الداخلية: إجراءات وتدابير وقائية جديدة لـ11 قطاعًا بسبب كورونا

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير «البروتوكولات الوقائية»، للقطاعات المعلنة بتاريخ 6/ 10/ 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير «البروتوكولات الإضافية» لعدد من القطاعات للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد التي تغطّي الفترة إلى 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م.

وأوضح المصدر أن «البروتوكولات الإضافية» تشمل قطاعات «المصانع.. التعدين.. الطيران الداخلي.. الحافلات بين المدن.. الحافلات داخل المدن.. المركبات المستأجرة -تأجير السيارات- عبارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع.. سيارات الأجرة والنقل المشترك.. مرافق الإيواء السياحي -الفنادق والشقق المفروشة وما في حكمها- الخدمات البريدية واللوجستية.. المزارع».

ويوضح الملحق (أ) الفئات المشمولة بالضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرّات العمل خلال الفترة المحددة بالبروتوكولات الوقائية، ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات الخاصة بالبروتوكولات الوقائية عبر الرابط التالي اضغط هنا: ‏

وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين والجهات المعنيّة بتطبيق تلك الإجراءات بما ورد فيها حفاظًا على سلامة الجميع.