الحربي يكشف لـ«عاجل» تفاصيل «الخسوف الكاذب» الجمعة المقبلة  ‎

كشف الراصد الجوي وعضو مركز الفلك الدولي والمشروع الإسلامي لرصد الأهِلَّة «سامي عبيد الحربي»، أن القمر سيشهد يوم الجمعة المقبل خسوفًا غير مرئيّ يُطلق عليه «الخسوف الكاذب».

وقال الحربي لـ«عاجل»، إن خسوف القمر غير المرئي – أو الكاذب - سيحدث يوم الجمعة 13 شوال الموافق 5 يونيو الجاري، وسيكون مشاهَدًا في المملكة العربية السعودية والوطن العربي ويشمل نطاقه قارات آسيا وإفريقيا وأستراليا، وشرق قارة أمريكا الجنوبية وأغلب دول أوروبا والمحيط الهادي والأطلسي والقارة القطبية الجنوبية.

وأوضح الحربي أن بداية الخسوف في الساعة 8:45 مساءً وذروته عند الساعة 10:24 مساءً وينتهي عند الساعة 12:04 صباحًا - بتوقيت السعودية، لافتًا إلى أن نسبة الخسوف تبلغ 57% ومدته الإجمالية 3 ساعات و18 دقيقة ويعتبر الخسوف القمري الأول في عام 2020 وسيحدث بعده خسوفان قادمان، مشيرًا إلى أن هذا الخسوف يحدث عندما يدخل القمر في شبه ظل الأرض ويوجد خفوت في إضاءة القمر، وسُمِّيَ بـ«الكاذب» لعدم القدرة على ملاحظته بوضوح بالعين المجردة ولا يمكن مشاهدته سوى باستخدام تلسكوب أو منظار فلكي «دربيل»، منوهًا أن هذا الخسوف لا تشرع فيه صلاة الخسوف؛ لأنه من الخسوفات غير المرئية.

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