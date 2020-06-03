شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 206 منشآت تجارية مخالفة في عسير والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة منطقة عسير و بلدياتها 206 منشآت تجارية مخالفة بعد أكثر من ألف زيارة تفتيشية ، قامت بها الفرق الرقابية على المنشآت التجارية ، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إغلاق تلك المحال المخالفة بعد تسجيل 1551 جولة ميدانية خلال الـ 7 أيام الماضية ، مشيراً إلى مصادرة وإتلاف ما يزيد عن 2840 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.