شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 206 منشآت تجارية مخالفة في عسير والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إغلاق تلك المحال المخالفة بعد تسجيل 1551 جولة ميدانية خلال الـ 7 أيام الماضية ، مشيراً إلى مصادرة وإتلاف ما يزيد عن 2840 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.
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