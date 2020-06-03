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إخماد حريق في جبل ضرم بعسير

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أخمدت فرق من الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير اليوم، حريقاً شب في أجزاء من جبل "ضرم" بتهامة بللسمر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمدني عسير النقيب محمد بن عبده السيد أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير مساء أمس "الاثنين" عن وجود حريق في أشجار وأعشاب بجبل ضرم - قرية العتبة - في تهامة مركز بللسمر.

وعند وصول فرق الإطفاء للموقع اتضح أنه عبارة عن حريق في مجموعة أشجار وأعشاب متفرقة بجبل ضرم، تقدر مساحتها بحوالي (100×500) م2، حيث جرى إخماد الحريق بالإمكانات البشرية الراجلة، واستخدام المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة، مع مراعاة اتجاه الرياح، حيث تمت السيطرة على الحريق وإيقاف انتشاره بعد ظهر اليوم، ولم يتسبب الحريق في أي إصابات ولله الحمد، رغم وعورة المنطقة وصعوبة التضاريس الجبلية وتفرق مواقع انتشار الحريق بسبب الرياح الشديدة، إلى جانب تعذر وصول الآليات للموقع.

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