، "تقنية بنات الرياض" تعلن برنامجًا تطبيقيًا مسائيًا لدرجتي البكالوريوس بالمحاسبة والدبلوم ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على تنفيذ برنامج التدريب التطبيقي المسائي لدرجة البكالوريوس بتخصص المحاسبة والدبلوم لعدد من التخصصات، وذلك في الكلية التقنية للبنات بالرياض.
وأوضحت عميدة الكلية دولة بنت عبدالله عسيري أن الكلية تعمل على توفير الفرصة التدريبية لأكبر عدد ممكن للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يتماشى مع أهداف المؤسسة، مشيرةً إلى أن برنامج التدريب التطبيقي المسائي يمثل أحد برامج مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر التي تتيح للراغبين في الالتحاق بدرجة البكالوريوس تخصص المحاسبة وكذلك الالتحاق بدرجة الدبلوم في التخصصات التالية: التزيين النسائي - التصميم وإنتاج الملابس - المحاسبة - الإدارة المكتبية - التسويق - الدعم الفني - الوسائط المتعددة - شبكات الحاسب الآلي - البرمجة.
وحددت الكلية بداية التسجيل في البرنامج بتاريخ 22 شوال 1441هـ لبكالوريوس المحاسبة، وتاريخ 4 ذي القعدة 1441هـ لبرامج الدبلوم من خلال بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التالية: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage
ونوَّهت بعدد من الشروط اللازم توافرها لمن يرغب التسجيل في البرنامج، منها التفرغ التام في أوقات التدريب للموظفة، سواءً كانت موظفة متفرغة أو غير متفرغة، وأن تكون المتدربة تجاوزت شرط العمر وعدد سنوات التخرج، وراغبة في الحصول على مؤهل الخليج 365 الحصول عليه، وأيضًا من لديها إلمام باللغة المعتمدة للبرنامج دون شرط تحقيق درجة معينة في الاختبارات ذات العلاقة.
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 12:26 AM
"عسيري": الكلية تعمل على توفير الفرصة التدريبية لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين
وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على تنفيذ برنامج التدريب التطبيقي المسائي لدرجة البكالوريوس بتخصص المحاسبة والدبلوم لعدد من التخصصات، وذلك في الكلية التقنية للبنات بالرياض.
وأوضحت عميدة الكلية دولة بنت عبدالله عسيري أن الكلية تعمل على توفير الفرصة التدريبية لأكبر عدد ممكن للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يتماشى مع أهداف المؤسسة، مشيرةً إلى أن برنامج التدريب التطبيقي المسائي يمثل أحد برامج مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر التي تتيح للراغبين في الالتحاق بدرجة البكالوريوس تخصص المحاسبة وكذلك الالتحاق بدرجة الدبلوم في التخصصات التالية: التزيين النسائي - التصميم وإنتاج الملابس - المحاسبة - الإدارة المكتبية - التسويق - الدعم الفني - الوسائط المتعددة - شبكات الحاسب الآلي - البرمجة.
وحددت الكلية بداية التسجيل في البرنامج بتاريخ 22 شوال 1441هـ لبكالوريوس المحاسبة، وتاريخ 4 ذي القعدة 1441هـ لبرامج الدبلوم من خلال بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التالية: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage
ونوَّهت بعدد من الشروط اللازم توافرها لمن يرغب التسجيل في البرنامج، منها التفرغ التام في أوقات التدريب للموظفة، سواءً كانت موظفة متفرغة أو غير متفرغة، وأن تكون المتدربة تجاوزت شرط العمر وعدد سنوات التخرج، وراغبة في الحصول على مؤهل الخليج 365 الحصول عليه، وأيضًا من لديها إلمام باللغة المعتمدة للبرنامج دون شرط تحقيق درجة معينة في الاختبارات ذات العلاقة.
، "تقنية بنات الرياض" تعلن برنامجًا تطبيقيًا مسائيًا لدرجتي البكالوريوس بالمحاسبة والدبلوم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تقنية بنات الرياض" تعلن برنامجًا تطبيقيًا مسائيًا لدرجتي البكالوريوس بالمحاسبة والدبلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.