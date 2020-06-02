السعودية | “تقويم التعليم” تستكمل استعدادها لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد للطلاب والطالبات

استكملت هيئة تقويم التعليم والتدريب استعدادها لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد للطلاب والطالبات المقرر خلال الفترة من 16 – 17 شوال الجاري.

وأوضحت الهيئة أنها بدأت في الـ 6 من شوال الجاري، تقديم الاختبار التحصيلي التجريبي، إلزامياً لجميع الطلاب المتقدمين للاختبار التحصيلي عن بعد، إذ وصل عدد من حملوا الاختبار عن بعد بنجاح أكثر من 199 ألف طالب وطالبة من منازلهم خلال خمسة أيام من بداية إطلاق التطبيق، بهدف التعريف ببيئة المنصة المزمع إجراء الاختبار الفعلي فيها، وتمكين الطالب أو الطالبة من معرفة أدواتها وكيفية التعامل معها بوقت كافٍ، قبل آداء الاختبار التحصيلي الفعلي.

وأشارت الهيئة إلى المدة المتبقية للاختبار التجربي، وحددتها بيومين، وهي المرحلة الثانية من مراحل تطبيق الاختبار التحصيلي عن بُعد، لافتةً الانتباه إلى مرحلة الاختبار الفعلي، التي ستعقب المرحلة التجريبية، ومن ثم إعلان النتائج، المنتظر أن تكون – بمشيئة الله تعالى – يوم السبت 20 من ذو القعدة القادم.

وحول تطبيق الاختبار التحصيلي في المقرات المحوسبة لمن لا تتوفر لديه المتطلبات التقنية، حددت الهيئة موعداً لإجراء اختبارهم، إذ تقرر أن يكون خلال الفترة من 16 – 26 شوال الجاري، على أن ترسل رسالة على البريد الإلكتروني لكل طالب وطالبة، تتضمن رابطًا يحتوي على كلمة المرور المؤقتة للاختبار الفعلي، ودليلاً يوضح خطوات الاختبار في المقرات، والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازم مراعاتها والتعامل وفقها من قبل الطلاب الذين سيؤدون الاختبار في المقرات حسب “برتوكولات” وزارة الصحة.

وكانت الهيئة قد عمدت إلى التنسيق مع مركز “وقاية”، لتطبيق الاختبار التحصيلي في المقرات المحوسبة، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية االموصى بها من قبل وزارة الصحة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وبناءً على هذا التنسيق بين الهيئة والمركز قام فريق مركز “وقاية” الأحد الماضي، بزيارة لمقر الاختبارات المحوسبة التابع للهيئة، بمقر جامعة الملك سعود بالرياض، بهدف الاطلاع على تطبيق الإجراءات الاحترازية، إلى جانب مناقشة آلية التعامل مع الحالات الاستثنائية، والتنسيق مع ممثلي وزارة الصحة في المناطق لتوفير الدعم عند الحاجة لمقرات الاختبارات المحوسبة في مناطق ومحافظات المملكة التابعة للهيئة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.

وبيّنت الهيئة أنها عقدت عددا من ورش العمل التدريبية عن بُعد حضرها أكثر من 140 مشرفا ومشرفة على مقرات الاختبارات المحوسبة التابعة للهيئة، تضمنت تدريب مشرفي مقرات الاختبارات حول الأمن والسلامة والتدابير الوقائية من مرض كوفيد – 19، وهدفت إلى تطبيق ممارسات التباعد الشخصي وترك المسافات اللازمة بين الأشخاص وشرح التدابير المتعلقة بالطوارئ، كما عقدت الهيئة اليوم ورشة تدريبية تهدف إلى تدريب مشرفي مقرات الاختبارات حول المعايير والإجراءات الاحترازية والوقاية الشخصية، وتوعيتهم بالمحافظة على المسافة بين الأشخاص والطريقة الصحيحة لاستعمال الأدوات الشخصية (الكمامات وقفازات اليد والمعقمات) لحماية أنفسهم والطلبة والحفاظ على سلامتهم.

وحثّت الهيئة الطلاب والطالبات على الدخول لموقع التهيئة والتدريب الذي وفرته بشكل مجاني بهدف رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار التحصيل الدراسي، وذلك قبيل دخولهم الاختبار، حيث يحتوي الموقع على ثلاثة أقسام تشمل المفاهيم العلمية والأمثلة التدريبية، إضافة إلى الاختبارات التجريبية.

وتدعو الهيئة جميع الطلبة على الاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555 ، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر [email protected]، لتقديم الخدمات المساندة لهم والإجابة عن جميع استفساراتهم.