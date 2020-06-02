، شاب بمكة يقيم مناسبة زواجه بحضور "3" أشخاص فقط ،

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شهد حي جبل النور بمكة المكرمة، مساء اليوم، زواج شباب دون تكاليف أو تجمعات؛ وذلك امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
ومما سهل أمور الزواج أكثر فإن العريس يقطن ذات العمارة التي يسكنها والد العروس، ما استغرق الزواج نصف ساعة.
وفي التفاصيل؛ كما رواها والد العروس "أحمد الزهراني" لـ"الخليج 365"؛ فإن الشاب عبدالرحمن بن حامد الزهراني، والذي كان مقررًا زواجه في السادس من شهر شعبان الماضي، وبعد أن اتفقت العائلتان على إقامة الزواج بشكل مختصر، في ظل جائحة كورونا، فقد أقيمت مناسبة الزواج بحضور ثلاثة أشخاص لهذا المساء دون تكاليف أو تجمعات، امتثالاً للأوامر والتعليمات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن الحضور؛ هو والعريس ووالد العريس فقط، حيث استغرق الزواج نصف ساعة، لافتًا إلى أن العريس يقطن العمارة ذاتها التي يسكنها، ما سهل أمور الزواج أكثر.
وتمنى والد العروس؛ أن تعمّ فكرة الزواج المختصر التي فرضها فيروس كورونا، ليستفيد منها الشباب دون أعباء مالية وتكاليف باهظة مرهقة للشباب، لافتًا إلى أن كل التكاليف المرصودة مسبقًا للزواج تم تسليمها للعريس للاستفادة منها والتصرف بها كيفما يريد.
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 11:09 PM
امتثالاً لاحترازات "كورونا".. والمناسبة استغرقت 30 دقيقة
شهد حي جبل النور بمكة المكرمة، مساء اليوم، زواج شباب دون تكاليف أو تجمعات؛ وذلك امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
ومما سهل أمور الزواج أكثر فإن العريس يقطن ذات العمارة التي يسكنها والد العروس، ما استغرق الزواج نصف ساعة.
وفي التفاصيل؛ كما رواها والد العروس "أحمد الزهراني" لـ"الخليج 365"؛ فإن الشاب عبدالرحمن بن حامد الزهراني، والذي كان مقررًا زواجه في السادس من شهر شعبان الماضي، وبعد أن اتفقت العائلتان على إقامة الزواج بشكل مختصر، في ظل جائحة كورونا، فقد أقيمت مناسبة الزواج بحضور ثلاثة أشخاص لهذا المساء دون تكاليف أو تجمعات، امتثالاً للأوامر والتعليمات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن الحضور؛ هو والعريس ووالد العريس فقط، حيث استغرق الزواج نصف ساعة، لافتًا إلى أن العريس يقطن العمارة ذاتها التي يسكنها، ما سهل أمور الزواج أكثر.
وتمنى والد العروس؛ أن تعمّ فكرة الزواج المختصر التي فرضها فيروس كورونا، ليستفيد منها الشباب دون أعباء مالية وتكاليف باهظة مرهقة للشباب، لافتًا إلى أن كل التكاليف المرصودة مسبقًا للزواج تم تسليمها للعريس للاستفادة منها والتصرف بها كيفما يريد.
، شاب بمكة يقيم مناسبة زواجه بحضور "3" أشخاص فقط ،
المصدر : الخليج 365
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