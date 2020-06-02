الصحة تعلق على "عودة الحياة الطبيعية" خلال الاجتماع الـ«96» للجنة المستجدات

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات كورونا اليوم اجتماعها «96» برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عقب الاجتماع، أن العالم قطع نصف سنة منذ تسجيل أوائل حالات إصابة بالفيروس، في ديسمبر من عام 2019 وحتى اليوم، مع مزيد من تنامي تسجيل الحالات في كل القارات، قائلًا «إن عددًا من الدول يمر بمرحلة صعود كبير في تسجيل الحالات؛ فيما بدأت دول كثيرة العودة للحياة الطبيعية بحذر شديد، مقرونة بإجراءات احترازية وقائية، والحمد لله نحن في المملكة بعد جهود مثمرة في مراحل الاستباق نعود بحذر».

واستكمل «العبدالعالي»، كما ذكر أن الـ «1869» حالة المسجلة اليوم، 44% منها تعود لسعوديين و56% لغير سعوديين، و33% منها للإناث، و67% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 14%، والبالغين 81% ، كما وصل عدد المتعافين إلى (65790) حالة بإضافة (1484) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (549) حالة، بإضافة (24) حالة وفاة جديدة في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، والقنفذة، وتتراوح أعمارهم بين 24 و85 عاما، وبلغت نسبة التعافي 74% ونسبة الوفيات 0,6%.

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