شرطة مكة: القبض على مواطن أطلق النار من سلاح رشاش

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية قبل إحالته للنيابة العامة..

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، ملابسات واقعة إطلاق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مُنفّذ الواقعة. وتبيّن أنه مواطن «في العقد الثاني من العمر»؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة. جاء ذلك بعد مقطع فيديو متداول يظهر فيه شخص يطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي.

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