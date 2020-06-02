لحمَلة الشهادة الجامعية.. فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

يبدأ يوم 8 يونيو الجاري..

وجّه وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1442هـ. وأشارت وزارة الحرس الوطني إلى أن التسجيل يبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الإثنين 16-10-1441 هـ الموافق 08-06-2020 م و حتى الساعة الثانية ظهرًا من يوم الأحد 22-10-1441 هـ الموافق 14-06-2020 م حسب تقويم أم القرى، على مدار الأربع والعشرين ساعة. للتسجيل اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــا

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