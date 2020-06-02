يبدأ التسجيل 8 يونيو.. شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية

كشفت كلية الملك خالد العسكرية، عن شروط القبول فيها لحملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1442هـ .

ويبدأ التسجيل من الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الإثنين 16-10-1441 هـ الموافق 08-06-2020م وحتى الساعة الثانية ظهرًا من يوم الأحد 22-10-1441 هـ الموافق 14-06-2020م، حسب تقويم أم القرى على مدار الأربع والعشرين ساعة.

وجاءت شروط القبول لحملة الشهادة الجامعية كالتالي:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة).

2. أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3. أن يكون غير متزوج من أجنبية.

4. ألا يزيد سن المتقدم -عند بدء العام الدراسي- بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء، فلا يزيد سن المتقدم على (30) سنة.

5. أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165سم– 52 كجم) والحد الأعلى (188سم–95 كجم).

6. أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألا يقل عن تقدير (جيد) في التخصصات المطلوبة اضغط هنا، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

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7. أن يؤدي اختبار (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس، وذلك للتخصصات الصحية (عدا الأطباء).

8. أن يؤدي اختبار (القدرات العامة) الذي يعقده المركز الوطني للقياس، وذلك (للتخصصات النظرية فقط).

9. الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.

10. إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

11. معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات خارج المملكة العربية السعودية.

12. أن يجتاز جميع إجراءات القبول (المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، ... ).

13. أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل، وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة اسباب عدم اللياقة الطبية.

14. سوف يتم الاستبعاد نهائيًّا أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة.

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