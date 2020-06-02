الأمم المتحدة: حصيلة مؤتمر المانحين لليمن 1,35 مليار دولار

أعلنت الأمم المتحدة أن مؤتمر المانحين اليمن، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بمشاركتها (افتراضيًّا) بالرياض، جمع مبلغ 1,35 مليار دولار، في إطار الجهود الرامية لاحتواء الأزمات في اليمن.

وقال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بكلمته خلال المؤتمر، إن المملكة العربية السعودية، قدّمت وديعة بمبلغ 3 مليارات دولار لدعم العملة المحلية والاقتصاد اليمني، فضلًا عن تقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار شهريًّا لتشغيل محطات الكهرباء، واستمرار مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر الحية.

ومن جانبه، أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العامّ على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، عن التزام المملكة بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، ودعم خطة مواجهة «كوفيد ـ 19»، يُخصص منها 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأمم المتحدة وفق آليّات مركز الملك سلمان للإغاثة.

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