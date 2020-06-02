العجمي يثمّن جهود الوزارة المبذولة لصالح المواطنين
تابع مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد بن ناصر الجاسر، سير العمل في مكتبي الضمان والعمل بمنطقة الرياض، والخدمات المقدمة للمستفيدين، وأبرز الملاحظات التي قد تواجه منسوبيهما والخطط التطويرية لرفع كفاءة العمل.
جاء ذلك خلال جولة أجراها، مساعد الوزير والمشرف التنفيذي لفروع المناطق في الوزارة ياسر البابطين خلال جولتهما التفقدية لبعض فروع الوزارة، واستقبلهما خلالها مدير عامّ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض علي العجمي، حيث تابعا تطبيق البروتوكولات الوقائية الخاصة بعودة الموظفين للعمل والتأكد من الالتزام بها.
وفي ختام الجولة، قدم العجمي شكره وتقديره لمساعد الوزير، على هذه الزيارة مثمّنًا جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المبذولة لكل ما فيه صالح الوطن والمواطن، راجيًا أن تقدم هذه المكاتب أعلى مستويات الجودة في الأداء بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مساعد وزير الموارد البشرية يتفقد تطبيق البروتوكولات الوقائية بشأن عودة الموظفين للعمل بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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