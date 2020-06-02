شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مُطلق النار بشكل عشوائي في مكة والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على شخص أطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، وتوثيق ذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضلٍ من الله - من القبض عليه، وهو (مواطن في العقد الثاني من العمر)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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