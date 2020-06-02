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2020-06-02 إصابة شخص إثر حريق باستراحة في قرية المطعن ببيش متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل تمكّنت فرق الدفاع المدني في بيش، من إخماد حريق اندلع باستراحة بقرية المطعن. وأوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنَّ الحريق اندلع بسبب أعمال اللحام. وأشار في تغريدته مساء الثلاثاء 2 حزيران/ يونيو الجاري، إلى أنَّ الحريق نتج عنه إصابة شخص باختناق بسيط، وحالته مستقرة ولله الحمد. Advertisements



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