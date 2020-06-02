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بالفيديو.. هذه القصة التي نصح متحدث الصحة بمشاهدتها

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2020-06-02

بالفيديو.. هذه القصة التي نصح متحدث الصحة بمشاهدتها

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها “عش بصحة”، مقطع فيديو توعوي أوضحت من خلاله مجموعة من الإجراءات والتدابير المهمة للوقاية من .

وتضمن المقطع قصة لأحد الشباب، والتي وجه متحدث الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، بمشاهدتها، يحرص على اتخاذ كافة التدابير لحماية نفسه وغيره من فيروس كورونا.

وظهر الشاب خلال المقطع يحرص على استخدام المعقمات، ووضع الكمامة عند الخروج، والحرص على مسافة التباعد في المساجد والأسواق والمتاجر.

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كما نبه المقطع إلى أهمية الحرص على عدم لمس أي منتجات في حالة عدم شرائها للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

 

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