الفيديو الذي حثّ متحدث الصحة جميع السعوديين على مشاهدته

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 09:16 مساءً - حثّ المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الجميع على الحذر أثناء العودة لممارسة الحياة بشكل طبيعي والاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم إهمالها.

ونصح العبدالعالي الجميع بالاطلاع على التعليمات الصحية من خلال منصة “عش بصحة”، ومن خلال موقع التوعية المتعلق بـ”كوفيد 19″، وغيرهما من المنصات التوعوية التابعة لوزارة الصحة.

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كما نصح بأهمية مشاهدة الفيلم القصير التوعوي “يوم في حياة واعي” الذي أنتجته الوزارة، لتوعية الجميع بالإجراءات الصحية الواجب الالتزام بها.