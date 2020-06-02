محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، وتوثيق ذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضلٍ من الله - من القبض عليه، وهو (مواطن في العقد الثاني من العمر)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة. 02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 09:54 PM جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه Advertisements شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص أطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص أطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، وتوثيق ذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضلٍ من الله - من القبض عليه، وهو (مواطن في العقد الثاني من العمر)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص أطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي ،

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