، "وقت اللياقة" تطلق حملة "لأنك قدها" بخصومات تصل لـ40 % ،

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أطلقت "وقت اللياقة" حملة "لأنك قدها" تشمل خصومات تصل إلى 40 % للاشتراك في مراكز وقت اللياقة في المملكة والإمارات العربية، حيث تأتي الحملة تقديرًا من وقت اللياقة لالتزام المواطنين والمقيمين في المملكة بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعليمات بالبقاء في المنازل وقت الحظر، إضافة إلى أهمية الرياضة في حياة المجتمع وممارستها لتقوية جهاز المناعة في الجسم والحد من أمراض السمنة والسكر والضغط والتوتر، تحت إشراف مختصين في مجال اللياقة البدنية والعضلات والوزن.
وستتخذ "وقت اللياقة" معايير السلامة والوقاية بتعقيم كل الأجهزة بشكل مستمر والتهوية الجيدة في الصالات المغلقة، وتوفير المواد الوقائية مثل المعقمات والكشف عن الحرارة وتطبيق تعليمات وزارة الصحة، حيث بدأت التحضير للافتتاح من خلال وضع التعليمات والتوجيهات الخاصة بالمسافات الآمنة لتكون جاهزة عند إعلان موعد الافتتاح من الجهات المختصة.
وستبدأ الاشتراكات عند مزاولة الأنشطة في الأندية الرياضية، على أن يكون السداد عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيق وقت اللياقة.
وتأتي تفاصيل الخصومات كالتالي:
- خصم 40 % للاشتراك 12 شهرًا لمراكز الفتنس والبرو (النسائية والرجالية).
- خصم 35 % للاشتراك 6 أشهر لمراكز الفتنس والبرو (النسائية والرجالية).
- خصم 30 % للاشتراك 3 أشهر لمراكز الفتنس والبرو (النسائية والرجالية).
يُذكر أن أندية وقت اللياقة تحتوي على أحدث أجهزة اللياقة البدنية المتكاملة والمسابح وملاعب كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وصالة الحديد وصالة الحصص الجماعية الرياضية والإسكواش ومضمار داخلي وغيرها من الخدمات الرياضية والترفيهية.
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 09:45 PM
مع الالتزام بكل معايير وزارة الصحة للإجراءات الوقائية
أطلقت "وقت اللياقة" حملة "لأنك قدها" تشمل خصومات تصل إلى 40 % للاشتراك في مراكز وقت اللياقة في المملكة والإمارات العربية، حيث تأتي الحملة تقديرًا من وقت اللياقة لالتزام المواطنين والمقيمين في المملكة بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعليمات بالبقاء في المنازل وقت الحظر، إضافة إلى أهمية الرياضة في حياة المجتمع وممارستها لتقوية جهاز المناعة في الجسم والحد من أمراض السمنة والسكر والضغط والتوتر، تحت إشراف مختصين في مجال اللياقة البدنية والعضلات والوزن.
وستتخذ "وقت اللياقة" معايير السلامة والوقاية بتعقيم كل الأجهزة بشكل مستمر والتهوية الجيدة في الصالات المغلقة، وتوفير المواد الوقائية مثل المعقمات والكشف عن الحرارة وتطبيق تعليمات وزارة الصحة، حيث بدأت التحضير للافتتاح من خلال وضع التعليمات والتوجيهات الخاصة بالمسافات الآمنة لتكون جاهزة عند إعلان موعد الافتتاح من الجهات المختصة.
وستبدأ الاشتراكات عند مزاولة الأنشطة في الأندية الرياضية، على أن يكون السداد عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيق وقت اللياقة.
وتأتي تفاصيل الخصومات كالتالي:
- خصم 40 % للاشتراك 12 شهرًا لمراكز الفتنس والبرو (النسائية والرجالية).
- خصم 35 % للاشتراك 6 أشهر لمراكز الفتنس والبرو (النسائية والرجالية).
- خصم 30 % للاشتراك 3 أشهر لمراكز الفتنس والبرو (النسائية والرجالية).
يُذكر أن أندية وقت اللياقة تحتوي على أحدث أجهزة اللياقة البدنية المتكاملة والمسابح وملاعب كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وصالة الحديد وصالة الحصص الجماعية الرياضية والإسكواش ومضمار داخلي وغيرها من الخدمات الرياضية والترفيهية.
، "وقت اللياقة" تطلق حملة "لأنك قدها" بخصومات تصل لـ40 % ،
المصدر : الخليج 365
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