محمد بن مسعود - الدمام - لحماية الطرق الفاصلة وفرض الأمن أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم إصداره أوامر بتحريك كتيبتين من الشرطة العسكرية وفرقة المشاة 82 إلى واشنطن. وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أنها استدعت 1500 عنصر من الحرس الوطني الأمريكي من خمس ولايات بهدف نشرهم في العاصمة الأمريكية واشنطن وأن تعداد قوات الحرس الوطني في العاصمة سيبلغ خلال اليوم 2800 عنصر. وعززت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم إجراءات الحماية في محيط مقرها والطرق الفاصلة بالعاصمة واشنطن لفرض الأمن. 02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 10:00 PM لحماية الطرق الفاصلة وفرض الأمن Advertisements وزارة الدفاع الأمريكية تنشر الشرطة العسكرية والجيش في العاصمة واشنطن وزارة الدفاع الأمريكية تنشر الشرطة العسكرية والجيش في العاصمة واشنطن أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم إصداره أوامر بتحريك كتيبتين من الشرطة العسكرية وفرقة المشاة 82 إلى واشنطن. وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أنها استدعت 1500 عنصر من الحرس الوطني الأمريكي من خمس ولايات بهدف نشرهم في العاصمة الأمريكية واشنطن وأن تعداد قوات الحرس الوطني في العاصمة سيبلغ خلال اليوم 2800 عنصر. وعززت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم إجراءات الحماية في محيط مقرها والطرق الفاصلة بالعاصمة واشنطن لفرض الأمن. الكلمات المفتاحية ، وزارة الدفاع الأمريكية تنشر الشرطة العسكرية والجيش في العاصمة واشنطن ،

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