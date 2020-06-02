تحدّ من مدى الرؤية الأفقية..
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا الأربعاء، على منطقة نجران ومرتفعات منطقتي «جازان، عسير»، فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق «جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة».
وأضافت الهيئة، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18–42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيها من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15–35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج. وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء في معظم المناطق:
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تنبه لأمطار رعدية على الباحة ونجران ورياح نشطة على تبوك
الحصيني: الحالة المدارية ببحر العرب تؤثر على 5 مناطق بالمملكة
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: أمطار رعدية ورياح مغبرة على 5 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.