الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: أمطار رعدية ورياح مغبرة على 5 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا الأربعاء، على منطقة نجران ومرتفعات منطقتي «جازان، عسير»، فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق «جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة».

وأضافت الهيئة، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18–42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيها من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15–35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج. وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء في معظم المناطق:

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