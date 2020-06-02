الزعاق: بدء أول مواسم الصيف الفعلي غدًا الأربعاء

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الثلاثاء، هو آخر أيام موسم «الكنة»، فيما يبدأ موسم «مربعانية القيظ»، غدًا الأربعاء.

وأضاف الزعاق، عبر «تويتر»: إن مربعانية القيظ، مدتها أربعين يومًا، وهي أول موسم الصيف الفعلي، وتبدأ مناطقنا خلالها، المنافسة العالمية كأعلى درجة حرارة على مستوى العالم، وتشمل الكويت والأحساء والخرج، وتعدّ نهاية الموسم الطبيعي لهول الأمطار على جُل المناطق السعودية وبداية غزارة الأمطار الخريفية على سلطنة عُمان.

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وتابع «الزعاق»: إن المربعانية هي بداية الحرّ الفعليّ النهاريّ؛ بينما الأجواء الليلية لا تزال معتدلة، وينقسم «القيظ» إلى ثلاثة أجزاء هي «البداية والشدة والنهاية»؛ حيث تكون البداية من مربعانية القيظ، فيما يشهد الشهر الثاني شدة الحر أي شدة القيظ، ونهايتها بآخر شهر.

يشار إلى أن موسم «الكنة» - وفق تغريدات سابقة للزعاق – مأخوذة تسميته من الشيء المكنون، أي المَخْفِيّ، ومنه الكنز المكنون، وهو الشيء الغالي المخفيّ، وتسمى بكنة الصيف أو كنة الثريا، وهو الموسم الفاصل بين الصيف الهازل والصيف الجاد.

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