صور توثّق مخالفة مطعم شهير بحيّ النسيم لـ«مسافات التباعد»

شهدت مدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، زحامًا على أحد المطاعم الشهيرة بحيّ النسيم دون أي مراعاة من العملاء أو إدارة المطعم لقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة من الجهات المختصة بمسافة 2 متر على الأقل؛ حيث وثّقت صور التصاق الزبائن داخل وخارج صالة المطعم مما أجبر المنظمين لصفّ عدد من الزبائن بالخارج تمهيدًا لدخولهم ولكن دون مراعاة للتباعد الاجتماعي المطلوب.

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية للمطاعم والمقاهي؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد المُعَدَّة من وزارة الصحة، التي تغطّي الفترة من 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، إلى 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020هـ.

وتتضمن بروتوكولات قطاع المطاعم والمقاهي فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والعمل عن بُعد: «تنظيم أعداد العملاء المسموح بدخولهم للمطعم أو المقاهي؛ بحيث يتم دائمًا الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي (متر ونصف المتر إلى مترين) بين كل عميل في الأوضاع الطبيعية للمكان في أي وقت؛ يما يضمن تطبيق التباعد الاجتماعي، ووضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، بحيث تمنع تكدس العملاء عند مدخل المطاعم أو المقاهي أو أماكن الانتظار عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون، والانتظار في السيارة».