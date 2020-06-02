«الصحة» تحدد 4 ضوابط لخروج كبار السن من المنازل

حدَّدت وزارة الصحة، ضوابط خروج كبار السن من المنازل، في حالة الضرورة، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بحيث يكون الخروج فقط عند الحاجة الملحة، مع أخذ الأدوات الشخصية اللازمة (الكمامة، الأدوية)، مع تجنب مشاركة الطعام والأدوات الشخصية مع الأخرين، فضلًا عن اصطحاب مرافق.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى89011 حالة حتى الآن، بينما أعلنت تعافي 1484 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 65790 حالات، كما تمّ تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى549 حالة.

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