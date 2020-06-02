خطة تحول إلكتروني لجامعة جازان

ونوّه أمير المنطقة بدور الجامعة الاجتماعي والبحثي والطبي والتقني، والتي يتم تنفيذها بقدرٍ عالٍ من المسؤولية والكفاءة، في مختلف الظروف الاستثنائية، وما حققته وتحققه الجامعة على المستويين «المحلي والدولي»، وإسهامها الفعال في عمليات التطوير والتنمية التي تشهدها المنطقة. من جانبه، أعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما تحظى به الجامعة من دعم ومتابعة، مؤكدا أن الجامعة عملت على تفعيل خطتها للتحول الإلكتروني تنفيذا لتوجيهات القيادة وحفاظا على سلامة أبنائها الطلاب.
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