السعودية اليوم / جامعة أم القرى تعلن بدء القبول للدراسات العليا غير المدفوعة



مكة المكرمة 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى عن فتح بوابة القبول لبرامجها غير المدفوعة للعام الدراسي القادم خلال الفترة من 10 - 19 شوال 1441هـ ، حيث ستكون إجراءات القبول إلكترونية "عن بُعد"، ولا تتطلب حضور المتقدم أو المتقدمة إلى مقر الجامعة ، علماً بأن موعد إعلان نتائج الترشيح النهائي سيكون في تاريخ 11 ذو القعدة 1441هـ ، ويعتمد القبول للدراسات العليا على معدلات المؤهل العلمي السابق واختبار القدرات للجامعيين دون الحاجة للاختبار التحريري.

يُذكر أن برامج الدراسات العليا غير المدفوعة تضم 63 برنامجاً ، بواقع 5 برامج للدبلوم العالي ، و37 برنامجاً للماجستير و21 برنامجاً لمرحلة الدكتوراه ، بواقع 1191 مقعدًا متاحًا للطلاب والطالبات في التخصصات الشرعية، والدراسات القضائية، والعلمية، والهندسية، بالإضافة لطلبة الحاسب الآلي والتربية.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سليمان السعيد ، أن برامج الدراسات العليا غير المدفوعة تتماشى مع التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة -أعزها الله- للتصدي لجائحة

وأبان الدكتور السعيد ، أن آلية المفاضلة للقبول في برامج الدكتوراه منقسمة على 50 % على درجة الماجستير ، و 40 % على درجة القدرات للجامعيين ، و10% على درجة البكالوريوس، وبالنسبة لبرامج الماجستير فالمفاضلة منقسمة 60% على درجة البكالوريوس و40 % على اختبار القدرات الجامعيين ، أما لبرامج الدبلوم العالي فالنسبة منقسمة 50 % على درجة البكالوريوس و50%على اختبار القدرات الجامعيين.

// انتهى //

21:18ت م

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مكة المكرمة 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى عن فتح بوابة القبول لبرامجها غير المدفوعة للعام الدراسي القادم خلال الفترة من 10 - 19 شوال 1441هـ ، حيث ستكون إجراءات القبول إلكترونية "عن بُعد"، ولا تتطلب حضور المتقدم أو المتقدمة إلى مقر الجامعة ، علماً بأن موعد إعلان نتائج الترشيح النهائي سيكون في تاريخ 11 ذو القعدة 1441هـ ، ويعتمد القبول للدراسات العليا على معدلات المؤهل العلمي السابق واختبار القدرات للجامعيين دون الحاجة للاختبار التحريري.يُذكر أن برامج الدراسات العليا غير المدفوعة تضم 63 برنامجاً ، بواقع 5 برامج للدبلوم العالي ، و37 برنامجاً للماجستير و21 برنامجاً لمرحلة الدكتوراه ، بواقع 1191 مقعدًا متاحًا للطلاب والطالبات في التخصصات الشرعية، والدراسات القضائية، والعلمية، والهندسية، بالإضافة لطلبة الحاسب الآلي والتربية.وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سليمان السعيد ، أن برامج الدراسات العليا غير المدفوعة تتماشى مع التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة -أعزها الله- للتصدي لجائحة كورونا ، حيث قامت العمادة بإلغاء الاختبار التحريري لمتقدمي مرحلة الدكتوراه لهذا العام ، مضيفاً أن الجدول الزمني لإجراءات القبول يمرُّ -بعد فتح بوابة القبول- بعدة مراحل، بدءًا بتدقيق الوثائق وعرض نتائجها، ومراجعة الطلبة تلك النتائج، وإعلان الترشيح، نهايةً بتأكيد الطلبة المرشحين لإتمام إجراءات القبول .وأبان الدكتور السعيد ، أن آلية المفاضلة للقبول في برامج الدكتوراه منقسمة على 50 % على درجة الماجستير ، و 40 % على درجة القدرات للجامعيين ، و10% على درجة البكالوريوس، وبالنسبة لبرامج الماجستير فالمفاضلة منقسمة 60% على درجة البكالوريوس و40 % على اختبار القدرات الجامعيين ، أما لبرامج الدبلوم العالي فالنسبة منقسمة 50 % على درجة البكالوريوس و50%على اختبار القدرات الجامعيين.// انتهى //21:18ت م0211

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.