السعودية اليوم / كينيا تسجل 72 حالة إصابة بفيروس كورونا



نيروبي 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس

سجلت كينيا اليوم 72 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأضاف بيان لوزارة الصحة الكينية، أن حالات الشفاء وصلت إلى 482 حالة، مقابل 69 حالة وفاة.

// انتهى //

21:17ت م

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نيروبي 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسسجلت كينيا اليوم 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 2021 حالة.وأضاف بيان لوزارة الصحة الكينية، أن حالات الشفاء وصلت إلى 482 حالة، مقابل 69 حالة وفاة.// انتهى //21:17ت م0209

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