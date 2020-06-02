السعودية اليوم / تسجيل 519 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق



بغداد 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس

أعلنت العراق اليوم تسجيل 519 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة، مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 235 حالة, وتم تسجيل 233 حالة شفاء جديدة، مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 3508 حالات، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات حتى الآن 3644 مريضاً، منهم 46 في العناية المركزة.

// انتهى //

19:46ت م

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بغداد 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأعلنت العراق اليوم تسجيل 519 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي الفيروس في البلاد، توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل ونينوى وبابل والسليمانية ودهوك وديالى وميسان والمثنى, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي المثبت في عموم العراق إلى 7387 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة، مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 235 حالة, وتم تسجيل 233 حالة شفاء جديدة، مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 3508 حالات، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات حتى الآن 3644 مريضاً، منهم 46 في العناية المركزة.// انتهى //19:46ت م0201

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