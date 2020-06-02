

لندن 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم تسجيل أدنى معدل تنويم داخل المستشفيات جراء الإصابة بفيروس

وكشف هانكوك خلال مؤتمر التنوير اليومي عن تنويم 436 شخصا داخل المستشفيات أمس جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة هي الأدنى منذ 20 مارس الماضي.

كما أفاد المسؤول بتسجيل 324 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بالمرض، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الضحايا 39639 شخصا.

// انتهى //

19:29ت م

0196



لندن 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم تسجيل أدنى معدل تنويم داخل المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهرين.وكشف هانكوك خلال مؤتمر التنوير اليومي عن تنويم 436 شخصا داخل المستشفيات أمس جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة هي الأدنى منذ 20 مارس الماضي.كما أفاد المسؤول بتسجيل 324 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بالمرض، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الضحايا 39639 شخصا.// انتهى //19:29ت م0196

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بريطانيا تسجل أدنى معدل تنويم داخل المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.