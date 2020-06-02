السعودية اليوم / سمو أمير عسير يعلن تسجيل إمارة المنطقة ضمن الجهات المشرفة في منصة العمل التطوعي



أبها 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة

وأكد الأمير تركي بن طلال في اجتماع مع منسوبي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، وأعضاء مبادرة " نشامى عسير" المنبثقة من غرفة إدارة أزمة كورونا ، أن ربط نشامى عسير بمنصة العمل التطوعي الوطني التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية ، خطوة مهمة لوضع المبادرة في مكانها المناسب لتتكامل مع غيرها في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف مليون متطوع ومتطوعة ، في سعي دؤوب لأن تكون منطقة عسير نموذجًا وطنيًا لإدارة العمل التطوعي ، وتوزيع الكفاءات العملية التطوعية بشكل يسهم في تحقيق أهداف المشاريع التي سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة في المنطقة ، مؤكدًا سموه على أن ربط نشامى عسير بمنصة العمل التطوعي يجعلها مرتبطة أيضًا بمكتب تحقيق الرؤية ، ومركز المعلومات الوطني لضمان سيرها وفق مستهدفات رؤية المملكة المباركة.

وتأتي منصة نشامى عسير كوجهة مستدامة للأعمال التطوعية تهتم باستقطاب المتطوعين وتهيئتهم عبر مجموعة من البرامج النوعية ، تمكّنهم من الفرص التطوعية المتاحة ، وتمنحهم فرصة ابتكار أعمال تطوع جديدة ، وتنفيذ أعمال تسويق عبر مجموعة من المتخصصين لجذب أعداد كبيرة من المتطوعين وفق إجراءات تنظيمية ، تضمن توفير بيئة عمل ملائمة خلال أزمة كورونا وما بعدها.

وستعمل المنصة على نقل كافة المتطوعين في جميع المبادرات لقاعدة بيانات متجددة ، وربطها بجميع الأعمال التطوعية في المنطقة ، من خلال طرح الفرص التطوعية عبر المنصة ليتسنى لكل متطوع التسجيل في الفرصة المتناسبة مع رغباته وقدراته.

// انتهى //

19:20ت م

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أبها 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأعلن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا ، عن إنهاء تسجيل إمارة منطقة عسير ضمن الجهات المشرفة على العمل التطوعي ، في منصة العمل التطوعي في المملكة ، التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، لتكون أول إمارة تتولى هذه المهمة ، بعد إطلاقها لمنصة " نشامى عسير" لتنظيم العمل التطوعي في المنطقة ، وحصر الفرق التطوعية ، وتفعيل المشاركات المجتمعية بعمل مؤسسي منظم ، يكفل مشاركة المتطوعين في جميع الأعمال التطوعية داخل المنطقة وخارجها.وأكد الأمير تركي بن طلال في اجتماع مع منسوبي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، وأعضاء مبادرة " نشامى عسير" المنبثقة من غرفة إدارة أزمة كورونا ، أن ربط نشامى عسير بمنصة العمل التطوعي الوطني التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية ، خطوة مهمة لوضع المبادرة في مكانها المناسب لتتكامل مع غيرها في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف مليون متطوع ومتطوعة ، في سعي دؤوب لأن تكون منطقة عسير نموذجًا وطنيًا لإدارة العمل التطوعي ، وتوزيع الكفاءات العملية التطوعية بشكل يسهم في تحقيق أهداف المشاريع التي سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة في المنطقة ، مؤكدًا سموه على أن ربط نشامى عسير بمنصة العمل التطوعي يجعلها مرتبطة أيضًا بمكتب تحقيق الرؤية ، ومركز المعلومات الوطني لضمان سيرها وفق مستهدفات رؤية المملكة المباركة.وتأتي منصة نشامى عسير كوجهة مستدامة للأعمال التطوعية تهتم باستقطاب المتطوعين وتهيئتهم عبر مجموعة من البرامج النوعية ، تمكّنهم من الفرص التطوعية المتاحة ، وتمنحهم فرصة ابتكار أعمال تطوع جديدة ، وتنفيذ أعمال تسويق عبر مجموعة من المتخصصين لجذب أعداد كبيرة من المتطوعين وفق إجراءات تنظيمية ، تضمن توفير بيئة عمل ملائمة خلال أزمة كورونا وما بعدها.وستعمل المنصة على نقل كافة المتطوعين في جميع المبادرات لقاعدة بيانات متجددة ، وربطها بجميع الأعمال التطوعية في المنطقة ، من خلال طرح الفرص التطوعية عبر المنصة ليتسنى لكل متطوع التسجيل في الفرصة المتناسبة مع رغباته وقدراته.// انتهى //19:20ت م0193

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