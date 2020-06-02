السعودية | ترقية فيصل الجش من منسوبي شرطة الرياض إلى رتبة رائد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:55 مساءً, 2 يونيو 2020 م المناطق - الرياض ترقية فيصل صاهود الجش من منسوبي شرطة منطقة الرياض بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة رائد ويعد الجش من الكفاءات المتميزة التي تتفانى في مجال عملها .من جانب آخر عبر الرائد فيصل أن هذه الثقة الملكية الكريمة التي ستكون حافزا له على المزيد من البذل والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه

يتقدمون منسوبو الخليج 365 بخالص التهاني وأطيب التمنيات القلبية للرائد الجش سائلين الله أن يجعلها عون له على خدمة دينه ثم مليكه ووطنه

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