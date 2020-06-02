شكرا لقرائتكم خبر عن " تقويم التعليم" تستكمل استعدادها لعقد الاختبارات عن بُعد 16 شوال والان نبدء بالتفاصيل

استكملت هيئة تقويم التعليم والتدريب استعدادها لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد للطلاب والطالبات والمقرر خلال الفترة من 16 – 17 شوال القادم.

وأوضحت الهيئة أنها بدأت في 6 شوال، تقديم الاختبار التحصيلي التجريبي وبشكل إلزامي لجميع الطلبة المتقدمين للاختبار التحصيلي عن بعد وهم في منازلهم، حيث وصل عدد من حملوا الاختبار عن بعد بنجاح أكثر من 199 ألف طالبًا وطالبة من منازلهم خلال الخمسة أيام من بداية التطبيق، وذلك بهدف التعرف على بيئة المنصة التي سيتم فيها إجراء الاختبار الفعلي، والتعرف على أدواتها وكيفية التعامل معها بوقت كاف قبل أداء الاختبار التحصيلي الفعلي.

وأشارت الهيئة إلى أنه تبقى يومين على تجربة الطلبة للاختبار التجريبي، والتي تعد المرحلة الثانية من مراحل تطبيق الاختبار التحصيلي عن بُعد، حيث يعقب ذلك وهي مرحلة الاختبار الفعلي، وبعد ذلك إعلان النتائج والتي ستكون بمشيئة الله - يوم السبت 20 ذو القعدة 1441هـ.

وفيما يخص تطبيق الاختبار التحصيلي في المقرات المحوسبة لمن لا تتوفر لديه المتطلبات التقنية، أوضحت الهيئة أن موعد إجراء الاختبار لهم سيكون خلال الفترة من 16 – 26 شوال 1441هـ، وسيتم إرسال رسالة على البريد الإلكتروني لكل طالب وطالبة تتضمن رابطًا يحتوي على كلمة المرور المؤقتة للاختبار الفعلي، ودليلاً يوضح خطوات الاختبار في المقرات، والإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوب الالتزام بها من قبل الطلبة الذين سيؤدون الاختبار في المقرات حسب برتوكولات وزارة الصحة.

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وذكرت الهيئة أنه بناءً على التنسيق مع مركز "وقاية" ، بشأن تطبيق الاختبار التحصيلي في المقرات المحوسبة مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة لمكافحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، فقد قام فريق مركز "وقاية" يوم الأحد ٨ شوال بزيارة لمقر الاختبارات المحوسبة التابع للهيئة بمقر جامعة الملك سعود بالرياض، بهدف الاطلاع على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى مناقشة كيفية التعامل مع الحالات الاستثنائية، كما تم التنسيق مع ممثلي وزارة الصحة في المناطق لتوفير الدعم عند الحاجة لمقرات الاختبارات المحوسبة في مناطق ومحافظات المملكة التابع للهيئة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وبيّنت الهيئة أنها عقدت عدد من ورس العمل التدريبية عن بُعد حضرها أكثر من 140 مشرف ومشرفة على مقرات الاختبارات المحوسبة التابعة للهيئة، تضمنت تدريب مشرفي مقرات الاختبارات حول الأمن والسلامة والتدابير الوقائية من مرض كوفيد-19، وهدفت إلى تطبيق ممارسات التباعد الشخصي وترك المسافات اللازمة بين الأشخاص وشرح التدابير المتعلقة بالطوارئ، كما ستعقد الهيئة يوم الثلاثاء 10شوال 1441هـ ورشة تدريبية تهدف إلى تدريب مشرفي مقرات الاختبارات حول المعايير والإجراءات الاحترازية والوقاية الشخصية، وتوعيتهم بالمحافظة على المسافة بين الأشخاص والطريقة الصحيحة لاستعمال الأدوات الشخصية (الكمامات وقفازات اليد والمعقمات) لحماية أنفسهم والطلبة والحفاظ على سلامتهم.

وحثّت الهيئة الطلاب والطالبات على الدخول لموقع التهيئة والتدريب الذي وفرته بشكل مجاني ‪https://elearning.etec.gov.sa/‬، بهدف رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار التحصيل الدراسي، وذلك قبيل دخولهم الاختبار، حيث يحتوي الموقع على ثلاثة أقسام تشمل المفاهيم العلمية والأمثلة التدريبية، إضافة إلى الاختبارات التجريبية.

وتدعو الهيئة جميع الطلبة على الاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد ‪920033555‬، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare ، لتقديم الخدمات المساندة لهم والإجابة عن جميع استفساراتهم.