بتوجيه عبدالله بن بندر.. فتح القبول بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية

2020-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعي للعام الدراسي 1442هـ وفقاً للاعتبارات التالية:

1/ يبدأ التسجيل اعتباراً من: (الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين 16- 10-1441هـ الموافق 8-6-2020م وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 22- 10-1441هـ الموافق 14-6-2020م حسب تقويم أم القرى وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة.

2/ تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفي لتلك المعلومات.

3/ سوف تعلن نتائج الترشيح الأولى على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني.

4/ ولمعرفة شروط التسجيل والقبول والتخصصات المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية WWW.KKMAR.GOV.SA.

Advertisements

5/ يتوجب على المتقدم أن يكون لديه حساب مفعل في (أبشر) وذلك لتمكينه من إكمال اجراءات التسجيل لاحقاً على موقع اللجنة عن طريق النفاذ الموحد.

6/ التسجيل إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية. WWW.KKMAR.GOV.SA

وبينت اللجنة بأنه سيصدر إعلان لاحق بشأن موعد فتح باب القبول والتسجيل لحملة الشهادة الثانوية.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









