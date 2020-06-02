التجارة تحيل 7 متاجر كبرى للجنة النظر في المخالفات

2020-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة، عن ضبط مخالفة ٧ متاجر كبرى في رمضان وإحالتها للجنة النظر في المخالفات؛ لعدم التزامها مع المستهلكين في لوائح نظام التجارة الإلكترونية وتأخرها في التسليم. مع مراعاة فترة الظروف القاهرة خلال الحظر الكامل.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة نفذت خطة عملها الموسمية لشهر رمضان المبارك في مختلف مناطق المملكة للرقابة على السلع الرمضانية والتأكد من توفر السلع التموينية الأساسية والاستهلاكية وبدائلها، والتحقق من صلاحيتها، ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مؤثرات على حركة العرض والطلب والتحقق من صحة العروض الترويجية والتخفيضات في المراكز والأسواق التجارية حماية وحفظًا لحقوق المستهلك.

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وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري” على مدار اليوم.

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