- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم ترامب: نيويورك سقطت بين أيدي الرعاع واللصوص والبلطجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترامب: نيويورك سقطت بين أيدي الرعاع واللصوص والبلطجية
حاكم فرجينيا يرفض طلب البنتاغون إرسال الحرس الوطني إلى واشنطن
متابعات الخليج 365 - متابعة
شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا شرسًا على عدد من حكام الولايات الأمريكية، متهمًا إياهم بعدم القدرة على التعامل مع المظاهرات المتواصلة منذ أسبوع احتجاجًا على مقتل رجل أسود على يد شرطي.
وقال ترامب: إن نيويورك سقطت بين أيدي “الرعاع” و”اللصوص” و”البلطجية” واليسار الراديكالي، متهمًا حاكم نيويورك بأنه جعل المدينة فريسة سهلة للمخربين.
من جهة أخرى رفض حاكم فرجينيا طلب البنتاغون إرسال الحرس الوطني إلى واشنطن.
وبالأمس طالب الرئيس الأمريكي، حكام الولايات بتوقيف المتورطين في الاحتجاجات لمدة عشر سنوات؛ وذلك بعد وصفه للحكام بأنهم ضعفاء.
وقال ترامب في وقت سابق: إن معظم حكام الولايات في بلاده ضعفاء، مطالبًا بتشديد الإجراءات ضد أعمال العنف المصاحبة للاحتجاجات على مقتل مواطن من ذوي البشرة السمراء على يد شرطي الاثنين الماضي.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: نيويورك سقطت بين أيدي الرعاع واللصوص والبلطجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.