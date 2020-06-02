ترامب: نيويورك سقطت بين أيدي الرعاع واللصوص والبلطجية

2020-06-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا شرسًا على عدد من حكام الولايات الأمريكية، متهمًا إياهم بعدم القدرة على التعامل مع المظاهرات المتواصلة منذ أسبوع احتجاجًا على مقتل رجل أسود على يد شرطي.

وقال ترامب: إن نيويورك سقطت بين أيدي “الرعاع” و”اللصوص” و”البلطجية” واليسار الراديكالي، متهمًا حاكم نيويورك بأنه جعل المدينة فريسة سهلة للمخربين.

من جهة أخرى رفض حاكم فرجينيا طلب البنتاغون إرسال الحرس الوطني إلى واشنطن.

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وبالأمس طالب الرئيس الأمريكي، حكام الولايات بتوقيف المتورطين في الاحتجاجات لمدة عشر سنوات؛ وذلك بعد وصفه للحكام بأنهم ضعفاء.

وقال ترامب في وقت سابق: إن معظم حكام الولايات في بلاده ضعفاء، مطالبًا بتشديد الإجراءات ضد أعمال العنف المصاحبة للاحتجاجات على مقتل مواطن من ذوي البشرة السمراء على يد شرطي الاثنين الماضي.

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