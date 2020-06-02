اخبار السعوديه

إصابة شخص بحريق استراحة في بيش

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم إصابة شخص بحريق استراحة في بيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-02

إصابة شخص بحريق استراحة في بيش

متابعات الخليج 365 - بيش

أصيب شخص باختناق جراء حريق باستراحة في بيش.

وقالت مديرية الدفاع المدني في تغريدة لها عبر تويتر: أخمد الدفاع المدني في بيش حريقًا اندلع باستراحة بقرية المطعن، بسبب أعمال اللحام نتج عنه إصابة شخص باختناق بسيط وحالته مستقرة.


Advertisements

 

67fab7b5db.jpg



تابع جديد أخبار فيروس covid19
تابعنا على

nbd.png

تواصل معنا على

whatsapp_icon-icons.com_65942.png

شارك الخبر





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شخص بحريق استراحة في بيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا