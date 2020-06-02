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2020-06-02 إصابة شخص بحريق استراحة في بيش متابعات الخليج 365 - بيش أصيب شخص باختناق جراء حريق باستراحة في بيش. وقالت مديرية الدفاع المدني في تغريدة لها عبر تويتر: أخمد الدفاع المدني في بيش حريقًا اندلع باستراحة بقرية المطعن، بسبب أعمال اللحام نتج عنه إصابة شخص باختناق بسيط وحالته مستقرة.

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