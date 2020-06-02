محمد بن مسعود - الدمام - 02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 08:13 PM من طلاب الطب في ‎جامعة الملك خالد أمير عسير يقدم سيارة لمتطوعين تعرضوا لحادث خلال توصيلهم الأدوية لمنازل المرضى أمير عسير يقدم سيارة لمتطوعين تعرضوا لحادث خلال توصيلهم الأدوية لمنازل المرضى قدم أمير عسير الأمير تركي بن طلال، هدية عبارة عن سيارة لمتطوعين‏ من طلاب الطب في ‎جامعة الملك خالد، بعد مشاركتهم في توصيل الأدوية إلى منازل المرضى، بعد أن تعرضوا لحادث سير ثاني أيام عيد الفطر المبارك. الكلمات المفتاحية ، أمير عسير يقدم سيارة لمتطوعين تعرضوا لحادث خلال توصيلهم الأدوية لمنازل المرضى ،

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