، لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 96 وتستعرض تطورات الوضع محلياً وعالمياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت اللجنة المعنية صباح اليوم الثلاثاء اجتماعها السادس والتسعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول.

وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك فيه الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ ناصر الهزاني المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

حيث أوضح الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (6200000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (2700000) حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي أكثر من (375000) حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1869) حالة، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (556) حالة، ومكة المكرمة (300) حالة، وجدة (279) حالة، والدمام (123) حالة، والهفوف (119) حالة، والقطيف (78) حالة، والدرعية (72) حالة، والمدينة المنورة (57)، والخبر (36) حالة، والطائف (27) حالة، وحدة (27) حالة، والمبرز (17) حالة، وينبع (16) حالة، وبيش (16) حالة، ونجران (16) حالة، والجفر (13) حالة، ومحايل عسير (9) حالات، وتبوك (9) حالات، والهدا (8) حالات، وأبو عروة (6) حالات، وخميس مشيط(5) حالات، والنعيرية (5) حالات، والمندق (4) حالات، والجبيل (4) حالات، وجازان (4) حالات، وخليص (4) حالات، والمظيلف (3) حالات، والمويه (3) حالات، والظهران (3) حالات، وحفر الباطن (3) حالات، والليث (3)حالات، ووادي الدواسر (3) حالات، وبلجرشي حالتان، والباحة حالتان، ونمرة حالتان، وأم الدوم حالتان، وابها حالتان، وبقيق حالتان، وحائل حالتان، وشرورة حالتان، والمزاحمية، حالتان، ومرات حالتان، وشقراء حالتان، وثادق حالتان، وحالة واحدة في كل من المخواة، والعيص، ووادي الفرع، والبكيرية، وعنيزة، والسحن، وظلم، والحرجة، والنماص، وبللسمر، ووظهران الجنوب، واحد رفيدة، وسبت العلاية، والخفجي، والدوادمي، والسليل، والخرج.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (89011) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (22672) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1264) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1869) حالة، 44٪ من الحالات تعود لسعوديين و56٪ لغير سعوديين، و33٪ من الحالات للإناث، و67٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 14٪، والبالغون 81٪.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (65790) حالة بإضافة (1484) حالة تعاف جديدة، وبلغ عدد الوفيات (549) حالة، بإضافة (24) حالة وفاة جديدة، في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، والقنفذة، وتتراوح أعمارهم بين 24 و85 عاماً، وبلغت نسبة التعافي 74% ونسبة الوفيات 0،6%.

وأضاف متحدث الصحة فيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (15364) فحصاً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (853987) فحصاً.

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي بأن العالم قطع نصف سنة منذ تسجيل أوائل الحالات لفيروس كورونا في شهر ديسمبر من عام 2019 وحتى اليوم، مع مزيد من التنامي من تسجيل الحالات في كل القارات، كما أنه من الملاحظ الآن أن هناك عدداً من الدول تمر بمرحلة صعود في تسجيل الحالات وبشكل كبير كونها دخلت مؤخراً في بدء تسجيل الحالات والجائحة فيها، كما أن العديد من الدول بدأت العودة للحياة الطبيعية بحذر شديد، مقرونة بإجراءات احترازية وقائية، والحمد لله نحن في المملكة بعد جهود مثمرة في مراحل الاستباق نعود بحذر.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة وخلال أسبوع واحد فقط من الثلاثاء الماضي وحتى يوم أمس الاثنين سجلت حالات مؤكدة جديدة إضافية عددها (12285) حالة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى (89011) حالة، كما أن حالات التعافي التي سجلت خلال هذا الأسبوع وصلت إلى (17340)، ليصل جميع حالات التعافي في المملكة إلى (65790) حالة، كما أن حالات الوفيات التي سجلت خلال الأسبوع وصلت إلى (138) حالة وفاة ليصل إجمالي الحالات إلى (549) حالة.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً 22.672 حالة معظمهم حالاتهم مستقرة وتتلقى العلاج، منها 1264 حالة حرجة، وهو رقم مقلق خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية خصوصاً عند كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة وبالأخص في مدينتي جدة والرياض.

وأكد متحدث الصحة على أن الأرقام الكبيرة دليل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة في المجتمع، ولابد من الحذر ووقاية الفئات الأكثر خطورة من التعرض للفيروس.

وشدد على أن الهدف الرئيس من الالتزام بالإجراءات الوقائية ليس ليتعرض الإنسان للعقوبة والمخالفة، بل حماية نفسه والآخرين، منوهاً أن هناك فيديو نحث الجميع على الاطلاع عليه، وهو فيديو قصير ويحمل الكثير من المعاني، ناصحاً الجميع بمتابعته وهو فيلم "يوم في حياة واعٍ".

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

من جانبه أكد متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أ/ ناصر الهزاني أنه خلال هذه الفترة بدأت عودة العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص إلى أعمالهم، بدأت العودة تدريجياً وتم العمل على إجراء مجموعة من الترتيبات ولعلنا نسلط الضوء على أبرز هذه الترتيبات وتشمل عودة موظفي القطاع العام ستكون على ثلاث مراحل على ثلاثة أسابيع، بدأت من يوم الأحد الماضي ثم المرحلة الثانية ستكون يوم الأحد القادم 15 شوال، والمرحلة الأخيرة ستكون في الثاني والعشرين من هذا الشهر؛ لأجل سلامة الموظفين والعاملين في القطاع العام فتم تفعيل نظام الدوام المرن ليكون على ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى سيبدأ دوامها في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً، والمجموعة الثانية سيبدأ دوامها في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، والمجموعة الثالثة ستبدأ في التاسعة والنصف.

فيما يتعلق بالمراحل الثلاث ستكون وفق نسب معينة، في الأسبوع الأول ستكون وفق نسبة لا تقل عن 50 %، وفي الأسبوع الثاني ستكون بنسبة لا تقل عن 75 %، وفي الأسبوع الأخير الموافق للثاني والعشرين من شهر شوال الحالي سيكون هناك اكتمال لعودة موظفي القطاع العام بنسبة 100 %.

في هذا الشأن ولأجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة فقد تم تعليق نظام الحضور والانصراف عن طريق البصمة والاستعاضة عنه بطرق أخرى بديلة حتى يوم الخميس السادس والعشرين من شهر شوال الحالي، الوزارة تقدم حالياً أكثر من 250 خدمة إلكترونية يستطيع المستفيد من خلالها الاستفادة من دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة وأفرعها، الفروع لن تعمل خلال هذه الفترة حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي إلا إذا رأى صاحب الصلاحية بفتح بعض الأفرع شريطة أن يكون هناك مواعيد محددة مسبقاً من قبل المراجعين، مبيناً أنه في إطار العمل على التأكيد على الإجراءات الاحترازية الصحية والالتزام بها قامت الوزارة بأكثر من 55 ألف زيارة تفتيشية، كما قامت كذلك بأكثر من 10 آلاف زيارة تفتيشية مع لجنة الإشراف على سلامة سكن العمالة.

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