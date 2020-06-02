محمد بن مسعود - الدمام - ألمانيا دعمته بـ125 مليون يورو أعلنت بريطانيا، اليوم (الثلاثاء)؛ تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني (201 مليون دولار)، حسبما ذكر وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي خلال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، الذي تنظمه المملكة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 07:41 PM ألمانيا دعمته بـ125 مليون يورو Advertisements بريطانيا تقدم مساعدات إنسانية لليمن بـ201 مليون دولار بريطانيا تقدم مساعدات إنسانية لليمن بـ201 مليون دولار أعلنت بريطانيا، اليوم (الثلاثاء)؛ تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني (201 مليون دولار)، حسبما ذكر وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي خلال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، الذي تنظمه المملكة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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