شكرا لمتابعة خبر عن "سكني" يستأنف تسليم مستفيدي مشروع "ربى جدة" وحداتهم السكنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

استأنف برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان تسليم مستفيدي مشروع ربى جدة السكني وحداتهم السكنية، بحضور مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة نضال عالم، حيث جرت إجراءات التسليم وفق الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار فايروس كورونا

وأوضح "سكني" في بيانٍ له اليوم، أنه عمد إلى تجزئة تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين إلى عدة مراحل بواقع 250 وحدة شهريًا، وذلك في إطار إجراءات السلامة التي توصي بها الجهات المختصة، مشيرًا إلى تنفيذ المشروع ضمن المواصفات والجودة المحددة، في سبيل توفيرها للمواطنين ورفع نسبة تملكهم وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويعد مشروع "ربى جدة" الواقع ضمن ضاحية الميار بمدينة جدة، والذي تنفذه شركة "مكيون مطورون عمرانيون"، أول مشروع يسلم للمستفيدين على مستوى منطقة مكة المكرمة بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ يوفر 1248 وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 95 ألف متر مربع، ضمن بيئة متكاملة تضم المرافق الخدمية اللازمة للمواطنين، فيما يعتبر التسليم الحالي امتداداً لما سبق تسليمه من وحدات خلال الفترة الماضية.

ويأتي مشروع "ربى جدة" ضمن المشاريع المتعددة التي يتيحها برنامج "سكني" للمستفيدين بالشراكة مع القطاع الخاص، التي بلغ عددها 77 مشروعًا تحت الإنشاء توفر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية متنوعة بين شقة وفيلا وتاون هاوس.

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ويُشكّل تسليم مشروع "ربى جدة" استكمالًا لما تم تسليمه في عدد من المشاريع تحت الإنشاء في مختلف المدن، وسيتبعها مزيد من المشاريع في إطار حرص الوزارة عبر برنامج "سكني" على تمكين الأسرة السعودية من التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة التي تلبي رغبات وقدرات المستفيدين.

ويمتاز المشروع بموقعه المميز من الجهة الجنوبية الشرقية بمحاذاة طريق مكة المكرمة - جدة السريع، ويشمل عددًا من مواقع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، والحدائق العامة، علاوة على تكامل البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، والمرافق العامة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة 17 مشروعًا سكنيًا توفر نحو 65 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، فيما تتضمن محافظة جدة وحدها عشرة مشاريع توفر أكثر من 46 ألف وحدة سكنية، هي مشروع "بوفارديا سيتي" الذي يقع على مساحة 556.261 متر مربع ويوفر 2606 شقق سكنية، ومشروع "فينان" على مساحة تتجاوز 171 ألف متر مربع توفر 1407 وحدات سكنية، ومشروع "الجوهرة ريزيدينس" على مساحة 98 ألف متر مربع وتوفر 990 وحدة سكنية، ومشروع جدة جاردن ويوفر 828 وحدة.

كما تضم مشروع "روابي الحجاز" الذي يوفر 21,302 شقة سكنية على امتداد 1.4 مليون متر مربع، ومشروع "أعالي جدة" الذي يوفر 8649 شقة سكنية على امتداد 881 ألف متر مربع،ومشروع "تلال الغروب" الذي يوفر 6512 شقة سكنية، ومشروع "بوابة التحلية" الذي يوفر 1912 شقة سكنية على مساحة 122 ألف متر مربع، ومشروع أبحر بارك الذي يوفر 8000 وحدة سكنية، ومشروع قرية موجان الذي يوفر 83 وحدة.

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-، فيما تمكّن البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري من خدمة أكثر من 130 ألف أسرة استفادت من مختلف الخيارات والحلول السكنية التي يتيحها.