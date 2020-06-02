شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. 3 ملوك ينتظرون نزول الملك خالد من الطائرة مرتدين البشت الأسود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثقت صورة تاريخية نادرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، والملوك فهد وعبدالله بن عبدالعزيز " رحمهمها الله " ، وهم ينتظرون نزول الملك خالد "رحمه الله " من الطائرة بعد رحلة علاجية.

ويُلاحظ في الصورة الملتقطة عام 1398 هــ ، 1978 م، أن الملوك تعلو وجوههم الابتسامة، ويرتدون البشت الأسود في مناسبة سعيدة غير ملتفتين لأفكار ومعتقدات تجعل اللون الأسود مرادفا للحزن.