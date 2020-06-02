بالفيديو.. تعقيم الطائرات بمطار جازان قبل صعود الركاب

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): باشر فريق مختص، تعقيم الطائرات بمطار جازان قبل صعود الركاب، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة بعد استئناف الرحلات. باشر فريق مختص، تعقيم الطائرات بمطار جازان قبل صعود الركاب، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة بعد استئناف الرحلات. وكانت الخطوط الجوية، عن استئناف المزيد من الرحلات الداخلية، ابتداءًا من ٦ و ٧ يونيو الجاري.

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